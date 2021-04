David Del Rio (The Baker and the Beauty), Chris Elliott (Schitt’s Creek), Ray Ford (Don’t Trust the B— in Apt. 23) e Leonardo Nam (Westworld) sono i protagonisti della serie tv comedy intitolata Maggie, i quali affiancheranno Rebecca Rittenhouse, già confermata nel cast del progetto targato ABC. La serie tv, basata sul cortometraggio di Tim Curcio, è prodotta da Maggie Mull, nota per aver sceneggiato I Griffin e Life in Pieces, e da Justin Adler, il creatore di Life in Pieces. La casa di produzione è la 20th Television.

Scritta da Mull e Adler, la comedy segue la storia di una giovane donna (Rittenhouse) che cerca di affrontare la vita mentre fa i conti con le sue capacità di sensitiva. Può vedere il futuro di tutti, ma il suo presente è un disastro.

Scopriamo ora il ruolo dei protagonisti della serie tv Maggie: David Del Rio interpreterà Ben, un ragazzo socievole, la cui energia è alimentata da nuove esperienze e persone. Chris Elliott è Jack, il padre di Maggie, mentre Ray Ford è Angel, il mentore e migliore amico di Maggie da quando era in terza media. Leonardo Nam invece veste i panni di Dave, il marito di Amy.

Mull e Adler sono i produttori esecutivi del progetto, insieme a Evan Hayes e Jeff Morton della Free Solo.

