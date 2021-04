Chadwick Boseman vince il SAG Award come miglior attore

Chadwick Boseman ha vinto un SAG Award postumo come miglior attore per la sua interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom. Taylor Simone Ledward, la vedova del compianto attore, ha ritirato il premio e ha tenuto un discorso emozionante a suo nome durante la cerimonia virtuale. Ledward ha ringraziato il cast e la troupe del film, incluso il drammaturgo August Wilson, la cui commedia del 1984 è stata adattata nel film Netflix con Boseman e Viola Davis.

Il discorso è stato un giusto tributo a Boseman. La star di Black Panther ci ha lasciati ad agosto 2020, all’età di 43 anni, a causa di un cancro al colon. Ma Rainey’s Black Bottom è l’ultima performance di Boseman, ma gli ha portato molti riconoscimenti durante la stagione dei premi di quest’anno, tra cui un Golden Globe a febbraio.

Chadwick Boseman has received the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards @MaRaineyFilm pic.twitter.com/TsWG0GRZco — SAG Awards® (@SAGawards) April 5, 2021

I SAG Awards sono considerati una premiazione molto importante al pari degli Oscar. Boseman ha battuto Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) e Steven Yeun (Minari) per il premio, che è stato votato da circa 160.000 attori. In Ma Rainey’s Black Bottom, diretto da George C. Wolfe, Boseman interpreta Levee Green, un problematico trombettista che mette gli occhi su sogni più grandi di lui anche se è solo un membro della band di Ma Rainey (Viola Davis).

Un’altra apparizione di Boseman abbastanza recente è in Da 5 Bloods di Spike Lee l’anno scorso. La sua vittoria segna la quarta volta che un attore di colore ha vinto nella categoria dei SAG awards come miglior attore protagonista dopo Forest Whitaker in L’ultimo re di Scozia, Jamie Foxx in Ray e Denzel Washington in Barriere.

