Godzilla vs Kong: lo sceneggiatore su un possibile sequel

Lo sceneggiatore di Godzilla vs Kong informa i fan su quale potrebbe essere il futuro del MonsterVerse, e se ci saranno piani per eventuali sequel o spin-off.

Lo sceneggiatore di Godzilla vs Kong ha condiviso nuovi dettagli su eventuali piani per sequel o spin-off del MonsterVerse. Max Borenstein è stato uno dei personaggi chiave del franchise di Legendary Pictures avendo scritto sia le sceneggiature per Godzilla che quelle per Kong: Skull Island. Per l’ultimo progetto è stato invece co-sceneggiatore insieme a Eric Pearson.

Godzilla vs. Kong è il film che i fan stavano aspettando da quando il progetto è stato annunciato nel 2015, poco dopo l’uscita di Godzilla. In una recente intervista con Max Borenstein, il reporter Steven Weintraub ha chiesto a Borenstein se ci fossero i piani dopo Godzilla vs Kong nella fase di sviluppo o se questo fosse l’apice del franchise. Borenstein afferma che l’obiettivo principale del franchise era riunire Godzilla e Kong in un unico film, ma questo non esclude la possibilità di un sequel. Borenstein ha detto:

Probabilmente realizzeremo un sequel ma per adesso non lo posso confermare. Questo film voleva comunque raggiungere l’apice dello scontro tra i due mostri. Questo è l’obiettivo che ha fatto parte dell’ambizione del film sin dall’inizio. Questo non vuol dire però che non ci saranno film futuri o spin-off del franchise.

Un altro elemento del film che lo distingue dai suoi predecessori è che gli altri capitoli presentavano scene post-titoli di coda che preparavano il terreno per ciò che sarebbe successo dopo, ma il regista Adam Wingard ha scelto di non includerle queste volta: