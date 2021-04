Army of the Dead: il nuovo poster in stile Las Vegas del film

Il prossimo film di Zack Snyder Army of the Dead ha rivelato un nuovo poster che mostra una nuova estetica e uno stile diverso dai suoi film sull'universo DC.

È stato appena rivelato un nuovo poster di Army of the Dead di Zack Snyder. La storia si svolge a Las Vegas in seguito a un’epidemia di zombi. Qui un gruppo di mercenari, guidati da Dave Bautista, ha l’opportunità di compiere la rapina di una vita. Tutto quello che devono fare è evitare le orde di zombi carnivori nel processo.

Zack Snyder ha fatto il suo debutto alla regia con il suo remake di Dawn of the Dead nel 2004. È interessante notare che quel film era stato scritto dal regista di The Suicide Squad, James Gunn. Questo film è in sviluppo da molto tempo e Snyder aveva addirittura iniziato a pianificarlo nel 2007. Ha lavorato al film a fasi alterne negli ultimi quattordici anni, mettendolo da parte per lavorare su altri progetti. Il film sarà distribuito da Netflix entro la fine dell’anno. Il trailer di Army of the Dead è uscito circa un mese fa anticipando il tipo di divertimento che ci si potrà aspettare dal film.

Ora, Netflix ha rivelato un nuovo poster in stile Las Vegas. Sul poster vediamo Bautista in piedi con gli altri quattro mercenari in cima a una slot machine che recita:

Scommetti sempre sui morti.

ALWAYS BET ON DEAD.#ArmyOfTheDead

In select theaters May and on Netflix May 21. pic.twitter.com/kyf3fDYN4Y — NX (@NXOnNetflix) April 3, 2021

Il poster rende molto chiaro che questo film sarà molto diverso dal lavoro di Snyder all’interno dell’Universo DC. Sia il poster che il trailer suggeriscono che questo film sarà brillante, eccentrico e divertente. Snyder e Netflix stanno già lavorando a un prequel live-action e a una serie prequel animata del film. Se questo film sarà un grande successo, allora questo potrebbe essere il prossimo grande franchise di Snyder. Indipendentemente da ciò, il pubblico deciderà il destino del film quando uscirà su Netflix il 21 maggio.