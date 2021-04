The Suicide Squad ha raggiunto già il suo primo record: il trailer è il più visto tra quelli vietati ai minori nella prima settimana dal rilascio. Un record che la settimana scorsa apparteneva al reboot di Mortal Kombat, il cui primo trailer ufficiale aveva accumulato oltre 116 milioni di visualizzazioni in una settimana, diventando così il più visto di tutti i tempi.

Ora, il trailer di The Suicide Squad, il reboot del DC Extended Universe scritto dallo sceneggiatore e regista James Gunn, ha battuto ogni record. Dalla data di uscita, che risale a una settimana fa, il trailer ha accumulato oltre 150 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

James Gunn, entusiasta della notizia appresa, ha pubblicato un messaggio su Twitter per ringraziare i fan:

I just got word #TheSuicideSquad redband trailer set a new record for most views of a redband trailer in a week, with over 150 million views worldwide. I'm incredibly grateful to all of you for making this happen! THANK YOU! 🤯🙏🤯 pic.twitter.com/3bRFBDcvOV

— James Gunn (@JamesGunn) April 2, 2021