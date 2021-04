John Woo produrrà un film sul supereroe cinese Monkey Master, personaggio di una storia creata dal compianto Stan Lee e dal suo collaboratore di lunga data Sharad Devarajan. Si tratta di un adattamento della serie di fumetti, ancora inedita, intitolata appunto Monkey Master e realizzata da Lee e Devarajan nel 2016, ispirandosi liberamente alla leggenda cinese di The Monkey King.

Il film seguirà la storia dell’archeologo di New York City Li Yong, il quale scopre un’antica profezia riguardante il “Re delle Scimmie”. Il protagonista decide quindi di partire alla volta dell’India, dove viene a conoscenza di un potere nascosto che lo trasforma in un supereroe moderno: The Monkey Master.

Monkey Master è ancora in fase di sviluppo e, chissà, magari vedrà John Woo anche in veste di regista. D’altronde quest’ultimo è famoso per le sue scene d’azione coreografate, che già abbiamo potuto vedere in Face-Off, Mission Impossible 2 e Red Cliff. Al momento però l’adattamento di Monkey Master, ancora senza titolo ufficiale, non ha un regista.

Ricordiamo le parole di Stan Lee, pronunciate nel 2016, in merito al progetto scritto:

Sono sempre stato affascinato dalla cultura cinese e da quella indiana. Sono così filosofiche e ricche di tradizione e moralità. Ho scritto di innumerevoli supereroi appartenenti a nazionalità diverse e provenienti da ogni parte del mondo. Ho persino creato eroi appartenenti ad altri pianeti e galassie, ma Monkey Master sarà unico nel modo in cui intreccia il mito per creare un eroe moderno che intratterrà i fan di tutto il mondo con le sue abilità nelle arti marziali e i suoi superpoteri inarrestabili.

Woo e Devarajan saranno i produttori dell’adattamento, insieme a Gill Champion, presidente dell’ex compagnia di Lee POW! Entertainment e Lori Tilkin, responsabile della produzione di A Better Tomorrow Films di John Woo. Quest’ultimo ha dichiarato di aver sempre voluto realizzare un film sul “Re delle Scimmie”, ma che aveva faticato a trovare qualcosa di nuovo da proporre… e poi:

La storia di Stan Lee era una versione unica perché non solo incorporava il viaggio inesplorato del personaggio mitologico in India, ma aveva in sé tutti gli elementi che mi piacciono nel cinema: grandi personaggi, azione e avventura. Sono entusiasta di lavorare con Sharad e Gill per portare sullo schermo la visione di Stan del nuovo personaggio di supereroi.

Sharad Devarajan ha aggiunto:

Stan Lee è stato un mentore e un amico, oltre a uno dei creatori più influenti del 20esimo secolo. Sono così entusiasta di lavorare con John Woo, Lori Tilkin e Gill Champion in modo da onorare la creazione di Monkey Master e portare questo supereroe sullo schermo nel modo in cui Stan Lee avrebbe voluto.

