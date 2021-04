Black Widow: Olga Kurylenko si è unita al cast del film Marvel

Secondo quanto riferito da The Direct, l’ex Bond girl Olga Kurylenko è entrata nel cast di Black Widow, il film dei Marvel Studios dedicato interamente al personaggio interpretato da Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe sin dal 2010: Natasha Romanoff.

In origine Black Widow doveva uscire nel 2020 per dare inizio alla Fase 4 dell’MCU, ma l’uscita del progetto è stata ritardata più volte a causa della pandemia. Ora sappiamo che, salvo imprevisti, la pellicola arriverà nei cinema e su Disney + il prossimo luglio e che presenterà nuovi personaggi dell’MCU:

Oltre al ruolo sconosciuto e minore di Olga Kurylenko, il cast di personaggi di Black Widow comprende Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Iron Maiden (Rachel Weisz), Thunderbolt Ross (William Hurt) e il misterioso nemico Taskmaster.

The Direct riporta che Olga Kurylenko apparirà nel primo film da solita di Black Widow in un ruolo “limitato“. Non è stato specificato quale. La notizia è da prendere con le pinze, pare, in quanto il suo casting non è stato confermato. Intanto però c’è chi si lascia andare a ipotesi nemmeno troppo azzardate: c’è chi pensa che Kurylenko potrebbe vestire i panni di un’altra assassina addestrata nella Stanza Rossa, rendendo quindi il suo personaggio una nuova potenziale minaccia da affrontare per Natasha.

C’è anche la possibilità che l’attrice possa interpretare una persona presente nel passato della protagonista. D’altronde è noto che il film Marvel esplorerà anche le origini di Black Widow. Ricordiamoci in ogni caso che il ruolo di Olga Kurylenko sarà di breve durata. L’attrice è nota in particolare per aver interpretato la Bond girl Camile in Quantum of Solace, il film Oblivion con protagonista Tom Cruise e Hitman.

