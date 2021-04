Transformers: Anthony Ramos in trattative per il nuovo film

Anthony Ramos è in trattative per fare da protagonista al film dei Transformers che sarà diretto da Steve Caple Jr.

02—Apr—2021 / 11:34 AM

Paramount sta continuando a lavorare sul prossimo film dedicato ai Transformers, e, per questo motivo, sono trapelate voci di una trattativa per ingaggiare l’attore Anthony Ramos per il nuovo lungometraggio. Ramos dovrebbe avere un ruolo da protagonista.

Paramount ed Hasbro hanno scelto il regista di Creed II, Steven Caple Jr., per dirigere questo nuovo capitolo dei Transformers, che sarà basato su una sceneggiatura scritta da Joby Harold.

Assieme a Mission: Impossibile, quello dei Transformers è il più grande franchise che è in mano a Paramount che, dopo i cinque film diretti da Michael Bay, sta cercando di portare i capitoli cinematografici in una nuova fase. Nel 2018 è uscito il primo spin-off dedicato a Bumblebee.

Per quanto riguarda Anthony Ramos, l’attore ha partecipato a In the Heights, ma ha anche lavorato con Lin-Manuel Miranda su Hamilton, ed ha recitato al fianco di Naomi Scott nello sci-fi Distant.

Intanto, Marco Ramirez (showrunner della serie Marvel di Netflix The Defenders) scriverà la sceneggiatura per un nuovo film di Transformers, basato sul marchio di giocattoli Hasbro e con Angel Manuel Soto (Charm City Kings) in veste di regista.

