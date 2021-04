LEGO Adidas UltraBOOST: prime immagini delle sneakers personalizzabili con i LEGO [AGGIORNATO]

La prossima iterazione nata dalla partnership fra LEGO e Adidas si chiamerà LEGO Adidas UltraBOOST e saranno delle sneakers da adulto (finalmente) personalizzabili sui lati della scarpa i plate LEGO a nostro piacimento, grazie ad un’apposita intercapedine sagomata dentro cui inserire i mattoncini che vogliamo.

AGGIORNAMENTO: le scarpe sono apparse sul sito Adidas Italia. Costeranno 160 Eur e saranno acquistabili dal sito e negli store Adidas ufficiali dall’8 aprile.

A differenza del modello ZX 8000, queste nuove scarpe pensate per gli sportivi, grazie alla tecnologia BOOST incorporata nella suola che permette di avere un ritorno di spinta ad ogni passo.

La punta della scarpa riprende i cerchi degli stud LEGO mentre ai lati delle scarpe sono presenti le 3 iconiche bande parallele, simbolo di Adidas, realizzate in plastica trasparente e con la sagoma dei plate LEGO, larghi due stud e lunghi sei.

Queste bande sono vuote al’interno in modo da poter essere riempite con plate a nostro piacimento per dare un tocco personale ad ogni banda senza aver paura di perdere pezzi mentre cammini.

In base al sito, le scarpe arriveranno negli store selezioanti, l’8 aprile. Nessuna informazione sul prezzo è stata condivisa per ora. Infine, alcuni leak in rete parlano di un set LEGO 10282 Adidas Superstar, composto da 731 pezzi, rilasciato a settembre per 89,99 Eur che rappresenterà un paio di sacrpe Adidas.