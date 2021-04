Justice League: svelata la concept art di Lanterna Verde

La concept art mai vista prima della Justice League di Zack Snyder offre uno sguardo alla sua versione di Lanterna Verde di John Stewart e di altri personaggi. La tanto attesa versione di Justice League di Snyder è stata finalmente rilasciata il 18 marzo ed è stata un successo immediato.

La Warner Bros. disse a Snyder che non avrebbe potuto includere Lanterna Verde, a causa dei piani che avevano per il personaggio nel DC Extended Universe. La decisione aveva quasi indotto Snyder a lasciare di nuovo Justice League, per poi risolversi a non farlo. La concept art mai rivelata prima mostra che lo sviluppo di Lanterna Verde di John Stewart era già a buon punto.

Il concept designer Jojo Aguilar, che aveva lavorato con Snyder, ha rivelato i concept art di Lanterna Verde di John Stewart tramite Twitter. La concept art presenta Lanterna Verde che fluttua nelle stelle e risplende della luce verde del coraggio emanata dal suo anello. Puoi vedere l’art qui di seguito:

È difficile non chiedersi come avrebbe potuto essere, se Snyder non fosse stato costretto a lasciare la versione originale del film e avesse avuto modo di realizzare i due sequel che stava progettando. Non è noto quale ruolo avrebbe giocato John Stewart negli eventi, ma sarebbe stato una formidabile aggiunta alla squadra, su questo non ci sono dubbi. Di seguito anche le concept art degli altri personaggi:

This was the best experience in my career working with @ZackSnyder . I've worked a long time and by far he was the most professional, most personable, and Coolest! and thanks @jayoliva1 for introducing me to him! #SnyderCut #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/Uil99i7liW

— jojo aguilar (@jojoaguilar33) April 2, 2021