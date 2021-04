Jordan Peele, anche Steven Yeun si unisce al suo cast

Steven Yeun si unisce al cast del film di Jordan Peele. L’attore ha recentemente ottenuto una nomination agli Oscar come miglior attore (diventando il primo asiatico-americano ad ottenerla) per la sua interpretazione di Jacob Yi in Minari del regista Lee Isaac Chung. Minari ha ottenuto sei nomination in totale, inclusa quella per miglior film. Steven Yeun è conosciuto anche per il ruolo di Glenn Rhee in The Walking Dead per le prime sei stagioni della serie.

Jordan Peele fece il suo debutto alla regia con il film horror Scappa (Get Out), vincendo un Oscar per la migliore sceneggiatura originale e ottenendo nomination anche per la regia e la produzione. In seguito ha realizzato il film acclamato dalla critica Us, con Lupita Nyong’o. Ora, sembra che abbia un nuovo progetto cinematografico in arrivo.

Secondo Variety, Yeun è in trattative per recitare nel prossimo film di Peele che il regista scriverà, dirigerà e produrrà. Yeun si unirà a Keke Palmer e Daniel Kaluuya, che ha recitato in Get Out ed è in lizza per il miglior attore non protagonista agli Oscar per Judas and the Black Messiah. Peele e Yeun hanno già lavorato insieme a un episodio di The Twilight Zone, di cui Peele è stato produttore esecutivo. Per adesso la trama del prossimo film di Peele viene tenuta segreta, ma il film dovrebbe uscire il 22 luglio 2022 con la Universal Pictures.

Anche se Peele ha realizzato solo due film, si è affermato come regista che vuole raccontare storie di inclusione con personaggi diversi, con la sua società di produzione Monkeypaw Productions. Anche Yeun continua a crescere e ad affermarsi come protagonista, unendosi ad Ali Wong per recitare nella serie televisiva Beef per Netflix e terminando la produzione dell’adattamento cinematografico dell’opera teatrale The Humans, diretta dallo scrittore Stephen Karam.