Chupacabras: il trailer pesce d’aprile di Blumhouse

Blumhouse ha annunciato per l’1 aprile un film sulla leggendaria figura del Chupacabra, ma si tratta di un pesce d’aprile. Il trailer però è stato diffuso sulla pagina Twitter della casa si produzione, prendendo estratti di filmati da altri lungometraggi, per creare un fake sul Chupacabras.

Questo è il trailer del finto film su Chupacabras, che ha indicata alla regia Issa López.

Hidden for years, and no longer a myth, #ElChupacabras exists. Can you outrun it? A first look at director @IssitaLopez 's new film. @jason_blum pic.twitter.com/7PaJrMg8kQ — Blumhouse (@blumhouse) April 1, 2021

Gli estratti video sono stati presi di Fantasy Island, Insidious, Dark Skies e The Lords of Salem.

La figura del Chupacabra è stata identificata come un essere mitologico, una sorta di vampiro, presente tra Porto Rico, Messico e Stati Uniti. La sua caratteristica di base è quella del nutrirsi del sangue di capre, ed altri animali.

Figure del genere non possono non ispirare il mondo del cinema e della televisione, al punto che il Chupacabra è stato anche protagonista di una puntata di X-Files, ma è stato citato anche in Supernatural ed in The Walking Dead, ed è apparso anche in Scooby-Doo.

Per questa volta la Blumhouse ha dedicato al Chupacabra solo un trailer fake, ma non si esclude che in futuro la casa di produzione non possa dedicare un vero film ad una figura così affascinante e capace d’incutere terrore.