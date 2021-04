Bridgerton 2: Rege-Jean Page non ritornerà

Rege-Jean Page non tornerà in Bridgerton 2. A confermare che l’attore interprete del personaggio Simon Basset non sarà tra i protagonisti dei nuovi episodi e la pagina Twitter dello show, che ha rilasciato una dichiarazaione in pieno stile Lady Whistledown.

Cari lettori, mentre gli occhi di tutti sono rivolti alla ricerca di una viscontessa da prte di Lord Anthony Bridgerton, noi diciamo addio a Regé-Jean Page, che ha interpretato così trionfalmente il duca di Hastings. Sentiremo la mancanza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devote, aiutando suo fratello a navigare nella prossima stagione sociale e ciò che ha da offrire: più intrighi e romanticismo di quanto i miei lettori possano soppportare. Cordiali saluti, Lady Whistledown.

Inoltre le nuovi stagioni si focalizzeranno su uno dei romanzi della saga. La seconda stagione, di cui sono già disponibili le prime foto dal set, si basa sul libro Il visconte che mi amava e vedrà protagonista Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey.

Vi ricordiamo che la serie ideata da Shonda Rhymes ha debuttato lo scorso 25 dicembre, divenendo in breve tempo la serie più vista del servizio streaming. Inoltre nel cast della seconda stagione faranno parte anche Simone Ashley nei panni di Kate Sharma, un altro interesse amoroso di Anthony Bridgerton, e Charithra Chandran in quelli di Edwina.