Borderlands: una foto dal set conferma l’inizio delle riprese

La star di Borderlands Ariana Greenblatt, che interpreterà Tiny Tina, ha recentemente condiviso una foto dal set del film che conferma che le riprese sono iniziate. Il film è stato annunciato per la prima volta a febbraio 2020. Eli Roth, che è forse meglio conosciuto per aver diretto la serie di film Cabin Fever e The Hostel del 2003, dirigerà il film di prossima uscita.

Il videogioco di Borderlands segue l’avventura open-world di un cacciatore della Cripta di nome Roland che finisce per avventurarsi in una folle missione attraverso una vasta terra desolata piena di mostri fino a un pianeta lontano chiamato Pandora. Il film vanta un cast impressionante, con Kevin Hart che interpreta il ruolo di Roland, Jamie Lee Curtis che interpreta il Dr.Tannis, Jack Black che presta la voce a Claptrap, e Cate Blanchett che interpreta il ruolo di Lilith.

La tredicenne Greenblatt, la più giovane del gruppo di Borderlands, ha pubblicato una foto dal set con il regista su Twitter, confermando l’inizio delle riprese. La giovane attrice interpreta il personaggio di Tiny Tina che è apparso per la prima volta nel videogioco Borderlands 2. Dopo cinque anni di sviluppo, l’adattamento ad alto budget del film Borderlands ha iniziato le riprese a Budapest, Ungheria, il 1 aprile. Guarda il tweet qui sotto:

Anche se è all’inizio della sua carriera, i fan della Marvel potrebbero ricordare l’attrice nei panni della giovane Gamora in Avengers: Infinity War. Inoltre, è apparsa al fianco di Dylan O’Brien nel film d’azione Love and Monsters, e presto apparirà nell’attesissimo adattamento musicale per il grande schermo del grande successo di Lin Manuel-Miranda, In the Heights.