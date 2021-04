01—Apr—2021 / 9:09 AM

A24 ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Zola, il film che uscirà nelle sale il 30 giugno 2021. Basato sul famigerato thread virale pubblicato su Twitter nel 2015 da A’Ziah Wells King, il film segue la storia di una cameriera di Detroit di nome Zola (Taylour Paige) che stringe una nuova amicizia con una cliente, Stefani (Riley Keough). Quest’ultima la convince a partecipare a un fine settimana di balli e feste in Florida. Quello che all’inizio sembra un viaggio affascinante si trasforma rapidamente in un’avventura di 48 ore che coinvolge un magnaccia senza nome, un fidanzato idiota, alcuni gangster di Tampa, insieme a tanti eventi del tutto inaspettati.

Zola è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival nel gennaio 2020 ed è stato definito come “un viaggio irriverente e offensivo per il pubblico” da Peter Debruge di Variety. Il giorno della premiere la regista Janicza Bravo ha detto:

Inizialmente pensi che la storia potrebbe non essere divertente sulla carta, ma A’Ziah Wells King è riuscita a estrapolare l’umorismo giusto. Mi ha colpita la tensione, lo stress e l’ansia e mi ha colpito. Era elettrica! Ho pensato che solo una ragazza nera avrebbe potuto sperimentare, elaborare ed esorcizzare una storia così. Solo una persona molto abile nel confrontarsi con il proprio trauma è in grado di fare un passo indietro, raccontare la storia e prendere possesso della sua narrazione.

Dopo aver visto il primo trailer di Zola, ricordiamo che il cast include, oltre a Taylour Paige e Riley Keough, Nelcie Souffrant, Nasir Rahim, Amelia Rose Monteagudo, Ari’el Stachel, Colman Domingo, Nick Braun, Jason Mitchell, TS Madison e Tommy Foxhill. Il progetto è prodotto da James Franco.

