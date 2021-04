Zack Snyder’s Justice League: l’honest trailer del cinecomic

Il canale YouTube Scrren Junkies ha pubblicato l'honest trailer di Zack Snyder's Justice League e come sempre non si risparmia.

Lo scorso 18 marzo dopo tanta attesa è arrivato in streaming il cnecomic Zack Snyder’s Justice League, e come ogni film atteso che si rispetti è arrivato anche l’honest trailer da parte del canale YouTube Screen Junkies, che come fa sempre lo ha messo alla berlina.

Il video inizia parodizzando su come si sia passati da un un terribile film di due ore ad uno mediocre di quattro e che il modo migliore per risultare migliori è paragonarsi a Joss Whedon. Il video inoltre è diviso in capitoli, proprio come il film, e riassume brevemente ogni parte con la solita ironia.

Vi ricordiamo che il film è arrivato dopo che per anni i fan del regista Zack Snyder hanno chiesto a gran voce a Warner Bros. di rilasciare la director’s cut con l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Le riprese aggiuntive si sono svolte a partire dalla fine del 2020.

La trama del film vede Batman riunire una squadra di persone eccezionali per fronteggiare una nuova e temibile minaccia. Nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons.

Di seguito la sinossi ufficiale:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

