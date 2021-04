Steps: Netflix e il musical animato sulle sorellastre di Cenerentola

Netflix ha annunciato oggi la produzione di Steps, la commedia musicale animata prodotta dalla Paper Kite Productions di Amy Poehler.

Steps è descritta come “una svolta sulla classica storia di Cenerentola” e segue la storia di due sorellastre che “vengono trascurate a causa del matrimonio dal principe e si imbarcano in un viaggio epico. Durante il percorso si rendono conto che le favole, considerate perfette dal loro punto di vista, potrebbero non esserlo a tutti gli effetti, diversamente da come la pensavano all’inizio”

La sceneggiatura si baserà su un soggetto di Riki Lindhome (co-creatrice di Another Period) e sarà scritta dalla stessa autrice, mentre le canzoni sono da attribuire all’attrice e comica Kate Micucci e a Lindhome. Le due donne sono conosciute come il duo Garfunkel e Oates, note per le loro commedie musicali. Lindhome e Micucci saranno anche le produttrici esecutive di Steps, il film voluto da Netflix e diretto da Alyce Tzue, la quale in passato ha vinto uno Student Academy Award per il suo cortometraggio Soar. Quest’ultima ha detto:

Le nostre sorellastre sono una coppia di giovani immigrate asiatiche che vivono in un mondo da favola. Nel loro viaggio attraversano le pressioni del regno per raggiungere il loro sogno. È una storia che risuona nel profondo del mio cuore, soprattutto alla luce dei terribili atti di cancellazione contro la comunità asiatica. Sono grata di lavorare con questo incredibile team. Non vediamo l’ora di riuscire a portare STEPS nel mondo!

La produttrice del progetto, Amy Poehler, ha affermato:

Siamo così entusiasti di lavorare con Netflix, Riki, Kate e Alyce su questa storia gioiosa e necessaria.

