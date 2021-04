Si è tenuta su Zoom la conferenza stampa dedicata al Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il sostegno di Netflix. Si tratta del primo master specialistico dedicato al mondo della “serialità” in Italia. Il corso è stato ideato da Alessandra Alessandri, progettista, curatrice e coordinatrice del Master in Series Development, il quale si propone di offrire nuove opportunità lavorative.

Il corso specialistico è quindi volto a formare i professionisti di domani nel campo dell’audiovisivo, o meglio, a creare la nuova figura del “Development Executive”, spiegando, attraverso i vari insegnamenti stabiliti per il Master, ogni fase di lavoro ad essa legata e toccando tutti i settori del mestiere: dai player tradizionali ai nuovi servizi di Video on Demand in streaming. Perché quello del Development Executive è un ruolo cruciale sia all’interno delle case di produzione che dei broadcaster.

Il Development Executive infatti non si accontenta di operare solo nella fase di sviluppo del prodotto, ma segue il suo percorso anche nella produzione, nella post-produzione e nella promozione. Possiamo dire quindi che la nuova figura professionale è molto simile a quella del produttore delegato o del produttore creativo.

I contenuti del corso toccheranno diverse tematiche editoriali, approfondendo anche gli aspetti relativi al mercato, alla distribuzione, ai diritti, alle problematiche produttive e al marketing. Per quanto riguarda il genere dell’audiovisivo, il focus sarà sulla scrittura seriale live-action, ma non mancheranno testimonianze riguardanti il cinema e l’animazione nel corso dell’anno accademico.

Come già accennato, il Master in Series Development è organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con il sostegno di Netflix, almeno durante i primi tre anni di vita del corso. E dopo? “Dopo si valuterà il da farsi, anche in base ai risultati ottenuti dal Master nel corso del tempo, ma siamo molto entusiasti del progetto!”, ha detto Ilaria Castiglioni, Manager delle Serie Originali Italiane di Netflix, nel corso della conferenza stampa.

Netflix sosterrà il Master offrendo docenze da parte di suoi collaboratori operanti in Italia e all’estero, sostenendo la comunicazione e soprattutto contribuendo con borse di studio, totali o parziali, per aiutare chi merita di partecipare al Master (8.600 euro inclusa iva). Infatti i due principi su cui si baserà la selezione (25 posti disponibili all’anno) sono il merito e l’inclusione, fondamenti ritenuti così importanti da Netflix – come è bene che sia – da creare un Fondo di 100 milioni di dollari per favorire l’inclusione delle minoranze.

La selezione degli studenti (non c’è un limite di età per i partecipanti) infatti terrà conto del valore dell’Inclusione, favorendo condizioni di accesso paritetiche, il più possibile attente ai valori della diversità, della multiculturalità e alle differenze di condizioni socio-economiche.

Il Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità è rivolge a neolaureati e giovani professionisti in possesso di Laurea triennale o equipollente nel campo della comunicazione mediale. Si valuteranno anche candidature di persone con lauree poco affini al suddetto settore, così da permettere a tutti di partecipare almeno alla selezione di ammissione, anche se il corso prevede che gli studenti abbiano già delle conoscenze basilari del mondo della comunicazione.

Per questo motivo infatti verrà resa pubblica sul sito del corso, a cui si può accedere da questo link, la bibliografia completa utile per assimilare le nozioni di base dello storytelling prima dell’inizio del Master, le cui iscrizioni e le ammissioni sono aperte dall’1 aprile e fino al 15 giugno 2021.

Il Master si terrà tra il 18 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 e prevede cinque mesi di aula e sei mesi di stage facoltativi, che potranno essere effettuati presso case di produzione di fiction, fornitori o meno di Netflix, presso broadcaster televisivi o servizi VoD. Le aziende che offriranno la possibilità di uno stage nel primo anno di vita del Master sono Rai, Sky Italia, Cattleya, Cross Productions, Fabula Pictures, Groenlandia, Indiana Production, Indigo Film, Lucky Red, Movimenti Production, Studio Bozzetto, The Apartment Pictures, 3zero2tv e Lux Vide.

I docenti – è bene specificarlo – sono tutti professionisti di livello internazionale, operanti nel settore dell’audiovisivo e riconosciuti per la qualità dei loro prodotti. Inoltre, durante il corso, saranno privilegiate esercitazioni pratiche di gruppo e individuali, case histories, role playing, simulazioni di pitch e testimonianze aziendali.

Alessandra Alessandri, progettista, curatrice e coordinatrice Master, ha detto:

Quello del Development Executive non è un ruolo molto conosciuto, come può esserlo invece quello dello sceneggiatore e del regista. È una figura ibrida perché si occupa di più settori, come produzione e management. Proprio per questo un terzo del Master sarà dedicato a questi aspetti. Si tratta di figure capaci di seguire il processo dello sviluppo, fino al lancio e alla messa in onda. I docenti sono professionisti italiani e stranieri, così da avere una diversa visione del settore nel corso del Master, senza però essere né italocentrici né americanocentrici. Sono quattrocento le ore di aula previste, al termine delle quali chi vuole può svolgere uno stage di circa 6 mesi in azienda. Si tratta di una proposta formativa specialistica fortemente professionalizzante, focalizzata sulla serialità come genere principe dell’innovazione audiovisiva di oggi, per rendere competitive sul mercato internazionale le figure che aiutano le storie a svilupparsi e a prendere forma.

La parola è poi passata a Tinni Andreatta, vice presidente delle serie originali italiane di Netflix:

E’ un vero evento, una scuola di eccellenza. I presupposti del Master sono concreti: vogliamo che gli studenti, concluso il percorso, trovino un lavoro. Il corso specialistico, tra l’altro, si propone di contribuire alla crescita del nostro comparto audiovisivo. Siamo estremamente felici di collaborare con Civica Scuola di Cinema per la partenza di questo master, nuovo nel suo genere, che pone al centro due temi molto cari a Netflix: l’eccellenza nella formazione e la possibilità di offrire nuove e concrete opportunità di lavoro nel mondo dell’audiovisivo italiano, in un ruolo peraltro fortemente richiesto dal nostro settore.

Ilaria Castiglioni, manager delle serie originali italiane di Netflix, ha aggiunto:

Le conversazioni con la Civica Scuola di Cinema di Milano sono iniziate circa un anno fa, durante il lockdown dovuto alla pandemia, e finalmente adesso possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Il supporto di Netflix rientra nella nostra filosofia: sentirci parte di un ecosistema, in cui se si cresce, lo si fa tutti insieme. Netflix supporterà il Master nei primi tre anni di vita, poi valuteremo come procedere. Inoltre metteremo a disposizione borse di studio, alcune a copertura parziale, altre a copertura totale, in base al merito individuale e al principio dell’inclusione, sia socio-economico ma anche legata alla multiculturalità. Contribuire ad arricchire il sistema produttivo italiano con una pluralità di voci e punti di vista è una delle priorità. Per questo noi di Netflix siamo felici di supportare il Master in Series Development mettendo la nostra esperienza al servizio degli studenti e favorendo, attraverso le borse di studio, una partecipazione improntata sui valori della diversità e dell’inclusione per far crescere una nuova generazione di professionisti, che possano esprimere il meglio della creatività del nostro paese.

Stefano Mirti, Presidente di Fondazione Milano, ha ribadito quanto sia grande il nuovo progetto, sostenendo che le due parole chiave per descriverlo sono “globale” e “locale”:

Milano è una città articolata, complessa. Dai cantori ai vetrai, passando per l’industria del prêt-à-porter, fino ai nostri studenti del Master, il filo che lega tutti è la “serialità”, e quindi l’idea che non ci sia l’artista assoluto. Il Master è un nuovo anello di questa catena di lavoratori. Le parole chiave del progetto sono ‘locale’ e ‘globale’, in quanto ‘fatto a Milano, con una grande multinazionale’, mettendo insieme la cultura del ‘saper fare’, oltre all’idea della prossimità tra Pubblico e Privato. Il Master è segnale di ripartenza, che coinvolge le migliori energie del nostro Paese. Con questo Master della Civica Scuola di Cinema, Fondazione Milano inaugura una nuova tipologia di offerta formativa altamente specialistica, strettamente connessa al mercato del lavoro e aderente alla sue evoluzioni più attuali. La sinergia creata con un grande player come Netflix ne è la dimostrazione.

Anche Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, ha rivelato dettagli sul Master:

Il consumo di serie tv ha registrato un forte incremento: vengano prodotte, a livello globale, 2000 serie tv all’anno. Secondo il Rapporto APA, in Italia si è verificato un incremento, nell’ultimo triennio, superiore del 150% rispetto a quello precedente. Basta pensare che Netflix Italia ha lanciato 5 nuove serie e ha annunciato di voler raddoppiare il numero entro il 2022. Il nostro Master nasce dall’esigenza di formare nuove figure dotate delle competenze specifiche richieste dal mercato e di enorme potenzialità. La figura del Development Executive è stata individuata insieme ad Alessandra Alessandri, cacciatrice di teste del settore media: sarà l’head of drama/development di domani. Caratterizzano il Master in Series Development il sostegno di Netflix, con cui da subito ci siamo incontrati su una visione e un approccio comuni; entrambi difendiamo valori ben precisi, come la meritocrazia e l’inclusione, e vogliamo favorire l’accesso in maniera paritetica a tutti coloro che vogliono accedere al corso; e la grande libertà di contenuti e punti di vista al suo interno: al Master partecipano anche competitor diretti della piattaforma Netflix. Su circa 60 docenze, sono 10 i professionisti che lavorano per Netflix. Ciò conferma la grande libertà che caratterizza il corso. L’obiettivo del Master in Series Development è quello di offrire ai partecipanti uno sbocco professionale immediato e concreto grazie alla formazione di una nuova figura, il Development Executive, oggi sempre più richiesta dai broadcaster, dai fornitori di servizi audiovisivi e dalle case di produzione.”

Potrebbe interessare: