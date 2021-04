Naomi: Barry Watson si è unito al cast della serie tv DC

Barry Watson è entrato nel cast di Naomi, la serie tv DC di Ava DuVernay e Jill Blankenship. L’attore di Settimo Cielo e Hart of Dixie sarà diretto da Amanda Marsalis, già regista di Queen Sugar e Ozark. Quest’ultima è anche co-produttrice esecutiva del pilot.

Barry Watson interpreterà Greg, il padre adottivo di Naomi, un veterano militare che è felicemente sposato con Jennifer e vede Naomi come la “figlia perfetta”. L’attore è apparso di recente in The Loudest Voice di Showtime, nei panni di Lachlan Murdoch, in The Current Occupant e A Dog’s Way Home.

Mary-Charles Jones è stata scelta per vestire i panni di Annabelle, una “compagna di classe leale e migliore amica di Naomi. Una ragazza che non ha paura di dire la verità in faccia” e sostiene la ricerca di risposte della sua amicasu un recente evento misterioso.

Aidan Gemme sarà invece Jacob, il dolce, timido e un po’ nerd fidanzato di Annabelle, che tratta quest’ultima come una regina. Mouzam Makkar è Jennifer, la madre adottiva di Naomi, la quale insegna linguistica alla base militare della città e stravede per la figlia brillante e dotata.

Daniel Puig apparirà nei panni di Nathan, un atleta del liceo che ha frequentato Naomi per un breve periodo e con il quale la ragazza condivide ancora una “chimica innegabile”. Kaci Walfall è la protagonista della storia nei panni di Naomi. Insieme a loro, nel cast anche Alexander Wraith, Cranston Johnson e Camila Moreno in ruoli ricorrenti.

DuVernay e Blankenship scrivono e producono Naomi, la serie tv con Barry Watson. Sarah Bremner e Paul Garnes della ARRAY Filmworks sono produttori esecutivi del progetto prodotto da ARRAY Filmworks in associazione con Warner Bros. Television.

