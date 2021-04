HBO ha diffuso il nuovo trailer ufficiale di Mare of Easttown, la serie limitata che uscirà sulla piattaforma streaming il 18 aprile 2021.

01—Apr—2021 / 11:21 AM

HBO ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Mare of Easttown, la serie limitata, composta da 7 episodi, che uscirà sulla piattaforma streaming il 18 aprile 2021. Kate Winslet è la protagonista della storia e interpreta Mare Sheehan, una detective della Pennsylvania di una piccola città. Quest’ultima indaga su un omicidio locale mentre la vita si sgretola intorno a lei.

Guy Pearce invece veste i panni di Richard Ryan, un professore di scrittura creativa, autore di un romanzo per cui 25 anni prima aveva vinto il premio National Book Award. La serie limitata di HBO è descritta come “un’esplorazione nel lato oscuro di una comunità chiusa” che si propone di esaminare “come la famiglia e le tragedie passate possano definire il nostro presente”.

I 7 episodi del progetto, scritto dallo stesso creatore della serie tv drammatica, Brad Ingelsby, sono diretti da Craig Zobel. Nel cast, insieme a Kate Winslet e Guy Pearce, troviamo Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, David Denman, Joe Tippett, Cailee Spaeny, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon e Neal Huff.

Winslet, Zobel e Ingelsby saranno i produttori esecutivi di Mare of Easttown, di cui sopra è disponibile il nuovo trailer ufficiale. Insieme a loro, saranno produttori esecutivi anche Gavin O’Connor, Gordon Gray per la Mayhem Pictures e Paul Lee e Mark Roybal per Wiip, che co-produce con HBO.

