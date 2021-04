Knives Out: Rian Johnson dirigerà i due sequel per Netflix

Dopo il successo nel 2019 del primo Knives Out, l’avventura di Rian Johnson con questo titolo proseguirà, considerando che Deadline ha annunciato che Netflix produrrà due sequel del lungometraggio, che saranno diretti sempre da Rian Johnson.

L’accordo prevede anche il ritorno di Daniel Craig nei prossimi film su Cena con Delitto – Knives Out. A lavorare al fianco di Johnson ci dovrebbe essere Ram Bergman, che scriverà e produrrà i due sequel. Quello stretto da Netflix per realizzare i due film sembra essere un accordo davvero importante che, secondo le fonti, sarebbe pari a 400 milioni di dollari.

Il primo lungometraggio è stato un vero successo, considerando che, a fronte di 40 milioni di dollari di costi, ha ottenuto ben 300 milioni al box office.

Questa è la sinossi del primo film:

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con Knives Out, intrigante mistery, dove tutti possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.