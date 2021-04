Nuove aggiunte al cast di Acapulco, la serie tv comedy di Eugenio Derbez, il cui pilot sarà diretto da Richard Shepard. Saranno Enrique Arrizon, Damian Alcázar, Camila Perez e Raphael Alejandro i nuovi membri del cast, al fianco di Derbez nella serie tv di Apple Acapulco, i cui episodi dureranno mezz’ora l’uno. Il progetto sarà girato sia in spagnolo sia in inglese ed è ispirato al film How to Be a Latin Lover, recitato e prodotto dallo stesso Eugenio Derbez.

In Acapulco, il sogno di un giovane messicano diventa realtà quando ottiene il lavoro della sua vita nel resort più alla moda del luogo. Presto si rende conto che il lavoro è molto più complicato di quanto avesse mai immaginato, poiché tutte le sue convinzioni e la sua morale iniziano ad essere messe in discussione. La serie tv è ambientata nel 1984 e vede protagonista Eugenio Derbez, il quale racconta e interpreta il personaggio principale “da grande”, Maximo.

Enrique Arrizon interpreterà invece il giovane Maximo. Damian Alcázar sarà Don Pablo, il capo delle operazioni del resort, mentre Camila Perez apparirà nei panni di Julia, l’addetta alla reception del resort. Infine Raphael Alejandro interpreterà Hugo, il nipote del vecchio Maximo.

Austin Winsberg, Eduardo Cisernos e Jason Shuman sono i creatori della serie tv e produttori esecutivi. Winsberg sarà anche co-showrunner del progetto, insieme a Chris Harris, che ne è pure il produttore esecutivo. Derbez e Ben Odell saranno i produttori esecutivi tramite i 3Pas Studios. Gaz Alazraki dirigerà e produrrà il pilot. Lionsgate Television produrrà per la Apple.

Potrebbe interessare: