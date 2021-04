Come realizzare video, live e podcast da casa

Un panel tutto dedicato all’attrezzatura audio video da utilizzare in casa per realizzare video, live o podcast: ce ne hanno parlato Antonio Moro e Pierpaolo Greco durante UltraPop Festival.

Dalle webcam base a quelle più ad alta risoluzione fino ad arrivare alle moderne mirrorless collegabili direttamente al proprio computer, nel video vi abbiamo consigliato ogni possibile camera per fare live o video in casa. Si parte con la webcam intergrata nel proprio portatile, davvero il minimo possibile, e si comincia aggiungendo delle luci per illuminare al meglio l’ambiente. Si può iniziare con una piccola luce LED ricaricabile e dimmerabile di VIJIM, per soli 25€ e si può poi investire un po’ di più e piazzare due pannelli LED di Neewer, magari telecomandati come questi venduti in set.

Lato camera il primo step è migliorare la webcam passando ad un modello molto venduto e apprezzato come la Logitech C920, perfetta per le live, oppure per registrare i video attualmente il consiglio è di utilizzare uno smartphone di fascia alta come iPhone 12 o OnePlus 9 Pro prima di fare il passaggio di categoria verso a vere camere mirrorless, entrando in un sistema a lenti intercambiabili come quelli di Fujifilm (APS-C) o di Panasonic (micro 4/3). In particolare Antonio per cominciare ha conigliato la Fujifilm X-T30 o la sua sorella più video centrica, la Fujifilm X-S10.

La guida prosegue consigliando anche i migliori microfoni Shure per l’utilizzo consumer, dall’ottimo Shure MV7 perfetto per registrare podcast o video di alta qualità, passando per il poliedrico Shure MV51, microfono davvero flessibile, utilizzabile sia sulla scrivania per una live, che su un’asta per cantare o registrare uno strumento, o un live stream, o quello che vi va, grazie ai suoi tanti preset selezionabili facilmente, fino ad arrivare al piccolo Shure MV88+, venduto in bundle insieme ad un comodo treppiedi e un supporto per smartphone, perfetto per registrare in mobilità audio e/o video collegandolo direttamente al proprio smartphone iOS o Android e utilizzando le app di Shure dedicate.

Recuperate la replica del panel per seguire tutti i consigli:

