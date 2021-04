I Mitchell contro le Macchine: ecco il trailer del film Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer di I Mitchell contro le Macchine. L’ultimo film dei produttori Phil Lord e Chris Miller, che hanno vinto un Oscar per Spider-Man: Into the Spider-Verse, avrebbe dovuto chiamarsi Superconnessi. Dopo alcuni ritardi legati alla pandemia però, Sony ha venduto i diritti di distribuzione a Netflix e il film è tornato al suo titolo originale, I Mitchell contro le Macchine.

Netflix ha pubblicato l’ultimo trailer di I Mitchell contro le Macchine, mostrando agli spettatori uno sguardo più approfondito alla trama del film. Ovviamente, il trailer è anche pieno di splendide animazioni. Puoi dare un’occhiata al video qui sotto:

I Mitchell contro le Macchine è scritto e diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe. Lord e Miller servono come produttori. Il film è interpretato da Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Alex Hirsch, Eric Andre, Fred Armisen, Charlyne Yi e Olivia Colman. Ecco cosa ha dichiarato il regista in merito al progetto:

Questo è un film molto personale su una famiglia molto strana. Sono molto grato a tutti gli artisti incredibili che hanno riversato il loro amore e la loro passione in questo progetto per renderlo realtà, e a tutti coloro che in Sony hanno creduto in noi ed erano presenti per creare un tipo diverso di film d’animazione. Sono così entusiasta che tutti in Netflix siano stati sincronizzati con noi in modo creativo e siano entusiasti del film quanto noi.