The Flash 7: Jordan Fisher sarà Bart Allen

Arrivano novità sulla produzione di The Flash 7, la nuova stagione dedicata al velocista scarlatto protagonista dell’Arrowverse DC Comics su The CW, e, secondo l’ultima indiscrezione sarebbe stato ingaggiato Jordan Fisher che ricoprirà il ruolo di Bart Allen.

Il personaggio farà il suo esordio nella serie durante il 150esimo episodio. Bart Allen viene descritto come il futuro figlio di Barry Allen (Grant Gustin) e di Iris West-Allen (Candice Patton), ed è conosciuto come l’adolescente più veloce del Pianeta.

Si tratta di un character nato nei comics, grazie a Mark Waid e Mike Wieringo, che è comparso per la prima volta in The Flash #91 in un cameo, per poi avere una presenza più corposa in The Flash #92 nel 1994. Bart Allen ha ricoperto nel tempo i ruoli di Impulse, Kid Flash e Flash, ed è stato membro dei Teen Titans, e della Justice League.

L’attore Jordan Fisher è già comparso nella produzione Netflix P.S. Ti amo ancora.

The Flash è già stato rinnovato per l’ottava stagione, quindi la settima non sarà quella finale. Lo showrunner Eric Wallace ha spiegato che questa è la stagione in cui gli spettatori inizieranno a vedere Barry diventare la leggenda che è destinato a essere, dicendo che i suoi antagonisti diventeranno sempre più letali.