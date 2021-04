Terrifier: ecco l’action figure del personaggio horror del film

Trick or Treat Studios ha messo in pre-ordine l'action figure dedicata ad Art the Clown di Terrifier.

Considerando che l’uscita di Terrifier 2 è prevista per questo 2021, nel frattempo, Trick or Treat Studios ha condiviso le immagini della action figure di Art the Clown, il protagonista del lungometraggio horror, che è stata appena messa in pre-ordine.

Qui sotto potete vedere le immagini della action figure di Art the Clown, direttamente da Terrifier. Mentre QUESTO è il LINK per il pre-ordine.

Si tratta di una figure in scala 1:6 che è disponibile al prezzo di 129 dollari. Inoltre sono diversi gli accessori e le mani (sono quattro) che verranno messe a disposizione per poter modellare la figure. Tra gli accessori troviamo anche una sega insanguinata.

Lo spaventoso Art the Clown tornerà per il sequel Terrifier 2, che si preannuncia ancora più sanguinolento del primo Terrifier. Il pagliaccio ritornerà a Miles County nel secondo film, dove s’impegnerà a dare la caccia ad una giovane adolescente ed al suo fratello durante la notte di Halloween.

Protagonisti del nuovo film sono Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, e Casey Hartnett. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, George Steuber, Damien Leone, Steven Della Salla, Mike Leavy, Jason Leavy.

