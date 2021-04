L’Attacco dei Giganti: completato il finale del manga, Kodansha contro gli upload illegali

Il manga de L’Attacco dei Giganti è ormai prossimo alla conclusione e stando quanto ha dichiarato l’editor del mangaka Hajime Isayama, l’autore ha completato il capitolo finale e Kodansha ha iniziato a intraprendere azioni legali contro “diversi account e individui” per prevenire caricamenti illegali e fughe anticipate di immagini o di testo.

In attesa di poter leggere l’epilogo della storia, la casa editrice ha lanciato una campagna di conto alla rovescia di 10 giorni, in cui pubblicherà contenuti speciali come sfondi digitali, interviste e domande e risposte con Isayama.

Il capitolo finale de L’Attacco dei Giganti verrà pubblicato il prossimo 9 aprile e concluderà il fortunato manga dopo 11 anni e mezzo di serializzazione. Il 34° e conclusivo volume verrà pubblicato in Giappone il 9 giugno, come vi avevamo già annunciato. Il manga in Italia è edito da Planet Manga dal 2012.

Vi ricordiamo che al momento su Prime Video è disponibile la prima parte della quarta e conclusiva stagione dell’anime. Gli episodi conclusivi arriveranno prossimamente.

Di seguito la sinossi della stagione finale dell’anime: