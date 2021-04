Emilio Estevez pentito di aver recitato in Brivido di Stephen King

Emilio Estevez ha rivelato di essersi pentito di aver recitato nel film Brivido, del 1986 prodotto e diretto da Stephen King. Brivido (Maximum Overdrive) è una commedia horror americana scritta e diretta da Stephen King. Il cast del film è composto anche da Pat Hingle, Laura Harrington e Yeardley Smith. La sceneggiatura è stata basata sul racconto di King Trucks, incluso nella prima raccolta di racconti dell’autore, Night Shift.

Brivido è l’unico film che ha visto Stephen King come regista, anche se dozzine di film sono stati basati sui suoi romanzi o racconti. Si dice anche che King rinnegò il film e lo descrisse come un film stupido. Al momento dell’uscita del film, pochi nomi erano più grandi nel mondo dell’horror di quello di King. Quando Vanity Fair ha chiesto a Estevez, durante una recente intervista, se si fosse pentito di aver interpretato qualche ruolo, l’attore ha confermato:

Oh, Dio, sì. Non rivelo niente che non si sappia già, Brivido è stato un film terribile ed è stato altrettanto terribile recitarvi. Le poche volte che sono entrato in contatto con Stephen King nel corso degli anni, mi ha detto: Puoi perdonarmi per questo?