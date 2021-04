Batman: Il lungo Halloween – Jensen Ackles sarà Batman

Arrivano notizie interessati che riguardano il cast vocale del film d’animazione dedicato a Batman: Il lungo Halloween, e la più intrigante riguarda il fatto che Jensen Ackles sarà la voce originale del cavaliere oscuro.

Il protagonista di Supernatural ha trovato subito un’occupazione piuttosto interessante dopo il suo impegno nella storica serie di The CW. Ma quello di Ackles non è l’unico nome annunciato. Il cast vocale del Lungo Halloween comprenderà anche Naya Rivera, che ha dato la voce a Catwoman prima di scomparire la scorsa Estate.

E poi ancora ci saranno: Josh Duhamel come Harvey Dent, Billy Burke sarà James Gordon, Titus Welliver farà Carmine Falcone, David Dastmalchian sarà Calendar Man, Troy Baker darà voce al Joker, Amy Landecker sarà Barbara Gordon, Julie Nathanson farà Gilda Dent, Jack Quaid sarà Alberto, Fred Tatasciore sarà la voce di Solomon Grundy, e Alastair Duncan farà Alfred. Altri nomi annunciati sono Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray e Jim Pirri.

La storia è tratta dal fumetto che è uscito per la DC Comics tra il 1996 ed il 1997, con una miniserie divisa in 13 albi. A realizzarla furono Jeph Loeb alle sceneggiature, e Tim Sale ai disegni.

La storia è incentrata sul supereroe intento ad inseguire un killer chiamato Festa che uccide le vittime durante una ricorrenza ogni mese. La trama dà anche più profondità all’origin story di Due Facce, e include diversi personaggi importanti come Joker, Poison Ivy e tanti altri. Joker in particolare ha un look piuttosto eccentrico.