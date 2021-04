Apple, Siri non sarà più automaticamente femminile

Accendendo per la prima volta un device Apple, si scopre che la voce dell’assistente vocale Siri è di base esclusivamente femminile. Certo, l’impostazione si può cambiare in un secondo momento, tuttavia sono pochissime le persone a cui viene anche solo in mente che questa sia una strada percorribile. Ora l’azienda di Cupertino vuole stravolgere questo bias di genere, imponendo la scelta di tono e timbro sin dall’attivazione del prodotto. Almeno per quanto riguarda l’idioma inglese.

Non solo, il nuovo aggiornamento – pubblicato per ora esclusivamente sotto forma di beta – aggiunge all’assistente anche due nuove voci create attraverso il sistema neurale text-to-speech (TTS) sviluppato da Apple, cosa che dovrebbe essere in grado di fornire loro maggiore naturalezza.

Siamo entusiasti nel presentare le due nuove voci inglesi di Siri e l’opzione di Siri che concederà ali utenti di selezionare la voce che vogliono nel momento in cui impostano il loro device. Questo è un ennesimo passo che Apple compie nella direzione del suo lungo impegno nel garantire l’inclusione e la diversità, nonché nella creazione di prodotti e servizi che sono progettati per riflettere al meglio la diversità del mondo in cui viviamo,

recita lo statement pubblicato dall’azienda.

Su un piano più vicino agli interessi nostrani, l’update in questione dovrebbe migliorare anche la resa italiana di Siri, implementando anche nei device locali il lessico sviluppato attraverso TTS.

Potrebbe anche interessarti: