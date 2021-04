American Gods: i progetti possibili dopo la cancellazione

I fan di American Gods hanno subito un duro colpo all’inizio di questa settimana, quando è stato confermato che la serie è stata cancellata da Starz dopo tre stagioni. Neil Gaiman ha voluto assicurare ai fan che c’è ancora molto che non è stato raccontato nella serie e che fortunatamente, sembra che potrebbe esserci ancora un’altra possibilità per American Gods. I rapporti hanno confermato che Starz infatti sta considerando di concludere la trama della serie con un film o una serie evento. Di seguito quello che ha dichiarato Neil Gaiman in un post:

It's definitely not dead. I'm grateful to the team at @Starz for the American Gods journey so far. Fremantle (who make AG) are committed to finishing the story that began in episode 1, and right now we're all just waiting to see which way forward is best, and who it'll be with. https://t.co/Yw90PvIvGf

— Neil Gaiman (@neilhimself) March 31, 2021