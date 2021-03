Youtube prova a nascondere i “dislike” dai suoi video

Solitamente i social non sono contenti di rendere esplicito il numero delle persone che prova sentimenti negativi nei confronti dei contenuti pubblicati sui loro portali. Un’eccezione d’alto profilo a questa regola è YouTube, social che però sembrerebbe pronto ad abbandonare i dislike, almeno stando al fatto che l’azienda sia pronta a imporre un periodo di prova che potrebbe nascondere simili statistiche agli occhi del pubblico.

In questo “piccolo esperimento” il pulsante del down vote non verrà mai rimosso, ma i suoi risultati verranno oscurati e la sua funzione continuerà a servire perlopiù per raffinare gli algoritmi che consigliano ai singoli utenti i contenuti che potrebbero interessare loro.

Come capita ogni volta che un social si lancia in una direzione nuova, l’azienda che vi è dietro giustifica la manovra asserendo che il tutto sia partito dalla sollecitazione degli utenti.

Abbiamo prestato orecchio a quei creator che lamentano come il conteggio dei dislike finisca con l’impattare sul loro benessere e come questo possa essere sfruttato per creare campagne di dislike mirate a sabotare i video dei creatori. Stiamo quindi testando design che non includano contatori di like o dislike visibili, nella speranza di migliorare l’esperienza dei creator pur assicurandoci che il feedback degli utenti sia tenuto da conto e che sia condiviso con gli autori,

ha riferito YouTube attraverso un comunicato.

A voler essere maliziosi si potrebbe pensare che un simile intervento andrà a minare la possibilità di distinguere a priori i video clickbait o, peggio ancora, che andrà a sedare quelle situazioni in cui il vasto pubblico vuole mostrarsi apertamente critico nei confronti di un prodotto d’altro profilo.

Non c’è modo di chiamarsi fuori dal test e alcuni utenti potrebbero trovarsi a dover scoprire le nuove grafiche con poco preavviso. A quel punto l’unica cosa da fare è tollerare la situazione e, eventualmente, lasciare un feedback all’azienda, la quale non ha ancora fatto sapere quando avrebbe intenzione di implementare universalmente un simile aggiornamento.

