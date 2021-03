Il Tribeca Film Festival 2021 tornerà in presenza ad allietare le giornate dei cinefili con una serie di eventi in persona programmati dal 9 al 20 giugno.

Il Tribeca Film Festival 2021 tornerà in presenza ad allietare le giornate dei cinefili con una serie di eventi dal vivo programmati dal 9 al 20 giugno, circa due mesi dopo il normale svolgimento. L’annuncio è arrivato oggi, in un periodo in cui sembra che il programma di vaccinazione in America stia dando buoni frutti e la città di New York si stia muovendo, anche se in modo incerto, verso un senso di normalità pre-pandemico. Ecco le parole di Robert De Niro, co-fondatore del festival.

Mentre New York emerge dall’ombra del COVID-19, ci sembra giusto riunire di nuovo il pubblico in un evento di persona per il 20esimo anniversario del nostro festival.

Gli organizzatori del festival avevano cancellato i loro piani iniziali lo scorso anno, proponendo poi un evento digitale. Nel 2021, però, sarà diverso: il Tribeca Film Festival 2021 durerà 12 giorni e sarà una celebrazione all’aperto in presenza di film e media. Il Tribeca ha detto che collaborerà con il Dipartimento della Salute dello Stato di New York per garantire che tutte le riunioni pubbliche siano conformi ai protocolli di sicurezza COVID-19.

Gli eventi si svolgeranno dal 9 al 20 giugno e il festival avrà luogo in un ambiente più ampio rispetto agli anni passati. Gli organizzatori del festival affermano che proiezioni e conferenze si terranno nei cinque distretti di New York, tra cui troviamo Brookfield Place New York, Pier 57 Rooftop, The Battery, Hudson Yards, Empire Outlets a Staten Island e The MetroTech Commons a Brooklyn.

Oltre a questi luoghi, il Tribeca Film Festival ospiterà proiezioni un po’ in tutti i quartieri di New York City, compresi il Bronx e il Queens, utilizzando diversi cinema LED all’avanguardia. Il festival commemorerà anche la festa del suo anniversario, che cadrà nella sua notte di chiusura.

Jane Rosenthal, co-fondatrice e CEO di Tribeca Enterprises e del Tribeca Festival, ha detto:

Tribeca è la comunità dei narratori più resilienti e talentuosi del pianeta. In 20 anni la nostra comunità di creatori e partner è diventata una famiglia. Quest’estate siamo entusiasti di riunirci mentre Tribeca diventerà il fulcro dell’intrattenimento dal vivo nei quartieri di New York City.

