Shadow and Bone: il full trailer della serie fantasy

Netflix ha appena diffuso il trailer completo di Shadow and Bone, la serie fantasy che arriverà sulla piattaforma streaming il 23 aprile. Il telefilm sarà diviso in otto episodi, tratto dai libri scritti da Leigh Bardugo.

Qui sotto potete vedere il trailer.

La storia vede protagonista Alina Starkov (Jessie Mei Li), guerriera orfana e di umili origini che ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe finire per rivelarsi essere la chiave per liberare il suo paese. Per poter contrastare il temibile Shadow Fold, la ragazza si arruolerà in un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha. Qui potrà affinare il suo potere ma imparerà anche a sue spese come alleati e nemici non sono sempre ben identificabili e che nulla è sempre ciò che sembra.

Nel cast al fianco di Jessie Mei Li troviamo Archie Renaux, Ben Barnes, Amita Suman, Freddy Carter, Danielle Gilligan e Calahan Skogman.

La stessa autrice Bargudo ha dichiarato: