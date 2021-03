Resident Evil: “come essere nel videogioco”

Tom Hopper, l'attore che interpreterà Albert Wesker in Resident Evil: Welcome to Raccoon City, si è sentito come se fosse nel videogioco durante le riprese.

Tom Hopper, una delle star di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha affermato che durante le riprese del film era come essere nel videogioco. Hopper interpreterà Albert Wesker nel film, uno dei personaggi del videogioco originale di Resident Evil e comandante della Special Tactics and Rescue Services (STARS). Il suo ruolo nel film in uscita non è ancora chiaro, ma non è l’unico personaggio del videogioco originale a tornare nel reboot.

Gli attori Kaya Scodelario e Robbie Amell interpreteranno rispettivamente Claire e Chris Redfield, mentre Hannah John-Kamen avrà il ruolo di Jill Valentine e Lily Gao quello di Ada Wong. Welcome to Raccoon City tornerà alle origini del gioco, adattando per la prima volta i primi videogiochi del franchise sul grande schermo. I film di Resident Evil con Milla Jovovich, sebbene di successo, sono stati criticati dai fan per essersi allontanati troppo dalla trama del videogioco originale.

Il regista Johannes Roberts ha spiegato in dettaglio come ha incorporato lo stile dei videogiochi di Resident Evil nel film rimanendo fedele alla trama. Hopper in una recente intervista ha affermato che girare le scene del film l’ha fatto sentire come se fosse dentro al videogioco. Nello specifico, Hopper ha fatto riferimento all’estetica del videogioco e al modo in cui Roberts l’ha portata in vita per il grande schermo. Ecco cosa ha detto l’attore in merito:

Penso che i fan del videogioco saranno felici del lavoro che stiamo facendo, e allo stesso tempo, vedranno l’intenzione di rendere questi personaggi il più reali possibile. Voglio rendere il mio personaggio più autentico possibile. Non è così semplice come lo abbiamo visto nel videogioco. Mostreremo le origini di Wesker, quello che era prima di trasformarsi in quello che abbiamo visto in molti videogiochi. Quando stavamo girando, ho pensato di trovarmi davvero nel videogioco.

Potrebbe interessare anche: