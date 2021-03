Ladri di LEGO, in Francia si indaga su un’organizzazione criminale internazionale

In Francia è caccia ai ladri di LEGO. Nel mirino delle autorità c’è un’organizzazione criminale internazionale specializzata nel furto e nella ricettazione di giocattoli e, in particolare, dei preziosi mattoncini danesi.

L’allerta, scrive il The Guardian, nasce dopo l’arresto di tre sospetti – una donna e due uomini – che sarebbero stati beccati in flagrante. Avevano tentato di rubare tre scatole di Lego da un negozio specializzato nella periferia di Parigi. L’episodio risale allo scorso giugno. Nel frattempo il lavoro degli inquirenti è andato avanti portando allo scoperchiamento di un vaso di pandora. I tre ladri erano tutti originari della polonia e operavano sotto precise direttive di una più vasta e organizzata rete criminale.

La comunità di fan dei LEGO non è composta esclusivamente da bambini. Ci sono moltissimi adulti che ci giocano; si sono scambi e vendite online. Abbiamo diverse denunce di persone che hanno riportato infrazioni nella loro casa e furti di intere collezioni

ha spiegato un agente dal quotidiano Le Parisen.

I giocattoli della LEGO non sono mai stati così preziosi e ricercati, questo i criminali lo sanno benissimo

Che la gente investa nei Lego non è una novità, è un mercato di nicchia ma l’anno scorso con la pandemia ha raggiunto il suo picco più alto di sempre. Le vendite dei set sono raddoppiate, in alcuni casi si è arrivati a più di 1.000 transazioni in una sola settimana

ha spiegato Gerbert van IJken, esperto del mercato dei LEGO e consulente di un sito specializzato in aste di giocattoli.

Gerbert van IJken è un esperto che si occupa di valutare e certificare le vendite riguardanti i mattoncini Lego per conto di alcune caste d’aste specializzate.

Ci sarà sempre una domanda alta per i Lego, questo perché stiamo parlando di una linea di giocattoli premium che attrae moltissimi adulti, ma anche perché l’azienda ritira dal commercio i suoi set ogni due anni creando un enorme mercato secondario.

continua l’esperto.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sui furti in Francia. I criminali, spiegano le autorità, visitavano frequentemente il Paese selezionando con cura gli hotel dove soggiornare. Privilegiavano le aree con più negozi di giocattoli. Una volta rubati i set LEGO, i ladri tornavano in Polonia per poter rivendere il bottino lontano dagli occhi delle autorità francesi.

Il fenomeno, scrive poi il The Guardian, è molto più vasto di quanto si possa pensare. Nel 2005 le autorità di San Diego avevano arrestato una banda di criminali che era stata in grado di rubare più di 200.000€ in set Lego. Molti altri episodi di questo tipo si sono verificati in Nord America e in Australia durante nel corso dell’anno scorso.