Gaël Duval contro le grandi corporation, il fondatore di Android /e/: “non può andare peggio”

Gaël Duval è un informatico francese ed è noto per aver creato /e/, una distribuzione di Android ‘de-googlicizzata’ (senza i servizi e il tracking di Google) che fa della difesa della privacy il suo principale punto di forza.

Recentemente Duval ha partecipato ad un AMA su Reddit e, tra le altre cose, ha risposto anche alle domande di alcuni utenti sull’oligopolio delle grandi aziende tech, come Apple e la stessa Google.

«Credi che il successo e la dominazione sul mercato di aziende come Facebook, Google e Amazon dipenda dai loro meriti o sia dovuta interamente alla loro posizione di semi-monopoli?», chiede l’utente trai_dep.

La risposta non si fa attendere:

È una gran bella domanda, purtroppo non ho una risposta semplice. Io credo che dipenda da un insieme di fattori diversi. Personalmente credo che stiamo vivendo all’interno di una sorta di singolarità storica, un momento eccezionale della storia dove alcuni grossi attori stanno acquisendo un immenso potere alla velocità della luce – dato che il mondo è completamene connesso in tempo reale – senza che esistano regolamentazioni adeguate. Molte persone stanno facendo un sacco di soldi senza dare un contributo proporzionale, e quei soldi vengono reinvestiti nello stesso sistema per alimentarlo ulteriormente. Probabilmente è per questo che ci capita di notare così tante situazioni estreme dove interi mercati mondiali sono dominati dallo stesso duopolio (Apple + Google) oltre ad alcune capitalizzazioni di mercato semplicemente folli. La speranza è che peggio di così non possa andare e che ci siano solo margini di miglioramento.