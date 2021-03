Spider Woman: Daisy Ridley smentisce i rumor sul suo coinvolgimento

Direi che è una situazione buffa, perché qualcuno mi ha parlato all’improvviso di questi rumor, ed io ho risposto ‘sembra una cosa forte’, e da lì sono usciti i titoli come se io fossi la nuova Spider Woman, ma non è così! Non mi sono ancora impegnata a lavorare su un altro blockbuster, fino ad ora ho solo letto la sceneggiatura di Chaos Walking e l’ho giudicata ottima.

Daisy Ridley ha appena smentito i rumor che la volevano come possibile protagonista del film su Spider Woman . Intervistata da Comic Book Movie l’attrice ha parlato del Marvel Cinematic Universe, dichiarando però di non esserne entrata a farne parte.

