Bones: Michaela Conlin parla di un possibile revival

Michaela Conlin, che ha interpretato Angela Montenegro in Bones, ha recentemente discusso della possibilità di un revival della serie. Bones è stata presentata per la prima volta su Fox nel 2005 ed è andata avanti per 12 stagioni. Emily Deschanel ha interpretato il ruolo della dottoressa Temperance Brennan, a cui è stato dato il soprannome di Bones dal suo partner, l’agente speciale dell’FBI Seeley Booth (David Boreanaz).

Il cast di Bones vedeva anche star di talento come T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley e John Boyd. Inoltre, la serie era nota anche per i suoi originali personaggi ricorrenti, come Caroline Julian (Patricia Belcher). Il personaggio di Angela era una delle figure più popolari della serie, in parte grazie anche alla sua amicizia con Brennan. Angela ha spesso tirato fuori il lato più leggero di Bones attraverso le sue battute con gli altri personaggi.

Conlin ha recentemente parlato con Collider del suo nuovo film Bad Trip e ha anche risposto a una domanda sull’eventuale creazione di un revival di Bones. Conlin ha detto:

Oh mio Dio, non lo so, è davvero una bella domanda. Penso che programmarlo in questo momento sarebbe difficile perché tutti gli attori sono coinvolti in altri progetti, ma sarebbe davvero divertente da fare. Sono ancora in contatto con tutti, quindi sono sicura che sarebbe piacevole fare questo progetto. Chi lo sa? Tutto può succedere.

Serie che sono andate in onda nello stesso periodo, come Dexter e Criminal Minds, hanno già realizzato i loro revival. Inoltre, la Fox in passato aveva già mostrato interesse di rivisitare diverse serie popolari, come X-Files e Prison Break.