Wrath of Man: il trailer del film di Guy Ritchie

Su YouTube è stato pubblicato il trailer di Wrath of Man, il film di Guy Ritchie con Jason Statham in uscita a maggio.

Online è stato diffuso il trailer di Wrath of Man, il nuovo film di Guy Ritchie che ripropone la collaborazione tra il regista e Jason Statham. Il lungometraggio doveva inizialmente uscire il 23 luglio, ma è stato spostato direttamente al 7 maggio.

Qui sotto potete vedere il trailer di Wrath of Man.

Il film racconta di H, il personaggio interpretato da Jason Statham, che lavora con una compagnia che si occupa di furgoni blindati, e che muove milioni di dollari ogni settimana. Si tratta di un lavoro che H fa anche per particolari motivi personali che si scopriranno durante la storia.

Il lungometraggio s’ispira ad un action movie francese intitolato Le Convoyeur, e che riporta Guy Ritchie ad occuparsi nuovamente di film su rapine. Il regista ha realizzato nel 1995 Lock & Stock – Pazzi scatenati, lungometraggio che lo ha lanciato, e che ha fatto scoprire al grande pubblico anche Jason Statham.

Il duo, quindi, torna a lavorare insieme per promettere ancora una volta al pubblico emozioni forti e tanta azione. Tra gli altri lungometraggio di Guy Ritchie ricordiamo anche Sherlock Holmes e Operazione U.N.C.L.E.

Per tutti gli appassionati negli Stati Uniti l’appuntamento è per il 7 maggio, mentre in Italia ancora non è stata stabilita una data di distribuzione.