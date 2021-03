Spiral: nuove immagini del cast anticipano l’uscita del trailer

Il trailer di Spiral uscirà domani, come rivelato nelle misteriose immagini pubblicate da Samuel L. Jackson e altri membri del cast. Saw di James Wan e Leigh Whannell è stato un punto di svolta quando arrivò sulla scena nel 2003. Il film ha avuto così tanto successo che ha lanciato un intero franchise, che sarebbe continuato fino a Jigsaw del 2017.

Ma c’è ancora del potenziale nel franchise di Saw, visto che sta per tornare con Chris Rock nel ruolo principale e il regista di Saw II, III e IV Darren Lynn Bousman. Intitolato Spiral: L’eredità di Saw, la sua uscita adesso avverrà una settimana prima della data originariamente annunciata, e c’è stata una grande attesa per il trailer.

È stato infatti rivelato che il tanto atteso nuovo trailer arriverà domani. Il primo indizio è arrivato nel momento in cui Samuel L. Jackson ha pubblicato un criptico tweet con la sua faccia contorta in una spirale con sopra la parola domani. Altri membri del cast, tra cui Rock, hanno pubblicato dei post simili, e Marisol Nichols ha confermato l’arrivo del trailer domani. Guarda i tweet nello spazio sottostante:

Come molti film originariamente destinati ad arrivare nel 2020, anche l’uscita di Spiral è stata posticipata a causa della pandemia. A causa del rinvio dell’uscita del film, è stato rivelato molto poco al riguardo, a parte un teaser trailer e alcuni dettagli del personaggio principale. Ovviamente l’approccio di questo film è quello di mantenere le cose il più velate di segretezza possibile, il che ha senso data la natura enigmatica degli stessi film di Saw.

