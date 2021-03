Ever Given, la nave cargo blocca il canale di Suez anche su Microsoft Flight Simulator

Una mod create dagli utenti ha portato l'enorme nave cargo Ever Given nel mondo di Microsoft Flight Simulator.

Una mod ha portato l’enorme nave cargo Ever Given nel mondo di Microsoft Flight Simulator. Ovviamente – come nella realtà – si trova nel canale di Suez, incagliata e indaffarata a bloccare l’intero traffico commerciale a livello mondiale.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Un video condiviso su TikTok mostra il risultato piuttosto realistico della mod. Del resto, il nuovo Microsoft Flight Simulator si è contraddistinto fin da subito per il fotorealismo dei suoi scenari. Le mod personalizzate create dalla community non sono da meno.

Nel frattempo, se la versione poligonale della Ever Given rimarrà incagliata in eterno nel canale di Suez — o quantomeno finché non si deciderà di disattivare la mod—, dal mondo vero arrivano delle prime notizie incoraggianti.

La situazione – riportavano nelle prime ore di questa mattina i principali quotidiani – sembra in rapida fase di risoluzione. L’enorme nave cargo non è più incagliata a poppa e le autorità stanno lavorando per liberare anche la prua.

Microsoft Flight Simulator è uscito per PC Windows ad agosto del 2020. I videogiocatori attendono con impazienza la versione per Xbox Series X, dovrebbe fare il suo debutto entro la fine del 2021.