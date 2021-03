Ever Given: “il blocco del canale di Suez avrà un impatto sul costo degli smartphone”

Strategy Analytics mette in guardia il pubblico: "è verosimile che l'incidente della nave cargo Ever Given avrà un impatto anche sul mercato degli smartphone".

Strategy Analytics ha messo sotto la lente d’ingrandimento le conseguenze del blocco del canale di Suez sul mercato mondiale degli smartphone. L’incagliamento della nave cargo Ever Giver, segnalano gli analisti, rischia di avere conseguenze durature.

Si tratta di una conseguenza indiretta: in realtà dal canale di Suez transita meno del 5% delle spedizioni di componenti Hi-Tech legati all’industria degli smartphone. Storia completamente diversa per il traffico del petrolio. Non a caso, il grosso delle navi bloccate dal caso Ever Given sono enormi petroliere.

Da qui l’inevitabile rialzo dei costi del carburante, con un impatto sui costi globali del trasporto su gomma e non solo. Strategy Analytics non si sbilancia eccessivamente. Gli analisti non hanno quantificato l’impatto dell’incidente sul mercato degli smartphone nello specifico, né tantomeno indicano precise conseguenze per il consumatore finale. Anche perché, allo stato attuale, per farlo servirebbe una sfera di cristallo.

Gli analisti si limitano a mettere in guardia il pubblico, prevedendo futuri disagi per la filiera della produzione di smartphone.

Nel frattempo dal canale di Suez arrivano notizie incoraggianti: le autorità sono riuscite a disincagliare parte dell’enorme nave cargo, ora i lavori continuano per liberare il transito e consentire il ripristino della normale navigazione.

