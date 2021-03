Better Call Saul 6: una foto rivela il ritorno di tre personaggi

Una foto dal set di Better Call Saul 6 mostra il ritorno di tre personaggi che già conosciamo. Better Call Saul è stato creato da Peter Gould e Vince Gilligan, ed è incentrato sulla trasformazione dell’avvocato Jimmy McGill nello squallido avvocato aiuta-criminali Saul Goodman. Better Call Saul si svolge sei anni prima degli eventi di Breaking Bad. La serie sta producendo la sua ultima stagione che sarà di tredici episodi.

Le linee temporali di Better Call Saul e Breaking Bad iniziano ad avvicinarsi l’una all’altra, con molti antagonisti che sono apparsi in entrambe, come Don Eladio e Juan Bolsa. Better Call Saul ha anche introdotto Lalo Salamanca nella quarta stagione, che viene brevemente menzionato in Breaking Bad. Con l’apparizione di questi personaggi, la serie ha costantemente mostrato più sequenze d’azione e violenza brutale. Ora in un post sui social media dell’account Twitter ufficiale di Better Call Saul, tutti e tre i membri del cartello possono essere visti in un’immagine dell’ultima stagione. Il post completo può essere visto di seguito:

Just three cool, terrifying dudes. pic.twitter.com/BKrPQvuZpd — Better Call Saul (@BetterCallSaul) March 27, 2021

L’ultima stagione si è conclusa con Lalo in cerca di vendetta dopo essere sfuggito a un assassinio provocato da Gus e dopo aver scoperto che il suo socio Nacho Varga lo aveva tradito. A partire da questa stagione, Better Call Saul si svolge nel 2004, quattro anni prima del pilot di Breaking Bad. Con l’ultima stagione della serie all’orizzonte, ci sono ancora molte domande senza risposta a cui Better Call Saul deve rispondere. Bob Odenkirk, che interpreta Jimmy McGill, ha già anticipato che il finale di Better Call Saul sarà molto violento e probabilmente coinvolgerà questi tre personaggi.

Don Eladio è il leader del cartello, mentre Juan Bolsa e Lalo Salamanca sono membri di alto rango che hanno compiuto atti atroci nel corso di entrambe le serie. Tutti e tre i personaggi sono stati fondamentali per Better Call Saul, fornendo il retroscena delle loro apparizioni in Breaking Bad e associandosi a Gus Fring e Jimmy McGill.