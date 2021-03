Mortal Kombat: scontro Scorpion/Sub-Zero è il cuore di tutto

Todd Garner, uno dei produttori di Mortal Kombat, ha dichiarato che il conflitto tra Scorpion e Sub-Zero sarà il cuore del film. Questo reboot di Mortal Kombat adatterà la popolare serie di videogiochi con lo stesso nome e sarà il terzo film del franchise. Gli altri due film sono usciti negli anni ’90, ma ha ricevuto recensioni abbastanza negative. Simon McQuoid dirigerà il nuovo film e farà il suo debutto cinematografico e James Wan, insieme a Garner, ne saranno i produttori.

I personaggi di Scorpion e Sub-Zero sono apparsi in quasi tutti i videogiochi in una forma o nell’altra, e la rivalità tra i due è una delle più iconiche trame della serie di combattimenti. L’origine del conflitto inizia quando Sub-Zero originale, Bi-Han, un membro del clan Lin Kuai, viene inviato in missione dal Negromancer Quan-Chi per ottenere un amuleto dal rivale Shirai Ryu Clan. Bi-Han finisce per incontrare Hanzo Hasashi (un membro dello Shirai Ryu) e lo uccide. Scorpion allora parte per vendicare il suo clan.

Parlando con Comicbook, Garner ha dichiarato che la scelta di iniziare il film con la lotta tra Bi-Han e Hasashi serve come una sorta di dichiarazione d’intenti per il film. Il produttore ha anche detto che molte scelte del film derivano dalla decisione di farlo iniziare con lo scontro tra Scorpion e Sub-Zero, e che il cuore centrale del film sarà concentrato proprio sui temi che circondano il conflitto. Ecco i commenti di Garner: