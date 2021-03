Eden: trailer e data d’uscita del primo anime originale Netflix

Eden è il primo anime originale interamente creato da Netflix e nasce dalla mente di Yasuhiro Irie, il regista di Fullmetal Alchemist: Brotherhood. L’anime si svolge migliaia di anni nel futuro, i robot hanno sostituito i loro creatori umani e si sono stabiliti nella città principale. La storia è ambientata in un futuro così lontano che l’esistenza degli esseri umani è considerata un mito o una leggenda. Tuttavia, due robot di manutenzione A37 (Kyoko Hikami) ed E92 (Kentaro Ito) trovano una bambina di nome Sara (Marika Kono) addormentata durante un loro incarico di routine. Anche se le loro convinzioni personali sono state messe in discussione dall’evento, i robot decidono di allevare la bambina in segreto. Man mano che Sara diventa più grande però, inizia a scoprire la sinistra verità sul mondo da cui è stata tenuta nascosta.

Il nuovo trailer ha un tono un po’ diverso da quello pubblicato ad ottobre dello scorso anno, poiché si concentra maggiormente sulla storia dei robot e su come si sentono nei riguardi dalla razza umana ormai estinta. Lo stile artistico e la trama misteriosa ma coinvolgente invece sono rimasti gli stessi.

Eden sarà il primo anime giapponese interamente originale di Netflix. Sebbene in passato Netflix abbia pubblicato serie anime originali come Castlevania e Neo Yokio, si trattava spesso di coproduzioni americano-giapponesi. Anche alcune serie anime etichettate come “Netflix Originals” in realtà sono state concesse in licenza da diversi studi giapponesi. Eden, tuttavia, è una proprietà Netflix completamente originale della Qubic Pictures e degli studi CGCG. Di seguito il trailer con l’annuncio della data di uscita.

Yasuhiro Irie ha diretto tutti e quattro gli episodi della nuova serie, mentre Justin Leach di Ghost in the Shell 2 e Star Wars: La Guerra dei Cloni si è occupato della produzione. La sceneggiatura è stata scritta da Kimiko Ueno, che ha scritto diversi episodi di Little Witch Academia e Space Dandy. Il nuovo trailer di Eden afferma che l’anime sarà presentato in anteprima il 27 maggio.