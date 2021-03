A Court of Thorns and Roses verrà adattato in una serie fantasy

La serie fantasy A Court of Thorns and Roses verrà adattata in una serie TV da Ronald D. Moore e Sarah J. Maas.

Il mondo fantasy del bestseller del New York Times, A Court of Thorns and Roses verrà adattato in una serie TV da parte di Ronald D. Moore e Sarah J. Maas. Il romanzo, il primo di una serie di Sarah J. Maas, segue il viaggio di Feyre Archeron dopo che è stata catturata e portata nelle terre fatate di Prythian per aver ucciso una fata. Secondo la descrizione ufficiale del libro: Feyre scopre che chi l’ha rapita si chiama Tamlin ed è una delle letali fate immortali che un tempo governavano il loro mondo. Mentre il viaggio prosegue, i suoi sentimenti per Tamlin si trasformano da gelida ostilità in una passione ardente che brucia attraverso ogni bugia e avvertimento che le è stato detto sul bellissimo e pericoloso mondo dei Fae. Ma un’ombra antica e malvagia sulle terre fatate sta crescendo e Feyre deve trovare un modo per fermarla o condannare Tamlin – e il suo mondo – per sempre. Dai un’occhiata al post su Instagram di Maas di seguito.

Ronald D. Moore è il partner perfetto per adattare questa serie, visto il suo successo con l’adattamento di Outlander per la TV. Tuttavia, il libro e la serie televisiva di Outlander erano materiale per adulti, mentre A Court of Thorns and Roses è iniziato come una serie per ragazzi prima di avvicinarsi maggiormente al fantasy per adulti. Sarà interessante vedere come Sarah J. Maas e Moore adatteranno la serie TV e in modo specifico come svilupperanno la storia intorno alla protagonista Feyre, che nei libri ha 19 anni.

A Court of Thorns and Roses non ha ancora una data di uscita. Vi terremo aggiornati sui nuovi dettagli di casting e produzione.

Potrebbe interessare anche: