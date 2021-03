Hassan Johnson, noto per aver interpretato serie tv come For Life e The Wire, si è unito al cast della comedy di Showtime dal titolo Flatbush Misdemeanors. Il progetto, composto da 10 episodi in totale, è ambientato a Brooklyn ed è creato e scritto da Kevin Iso e Dan Perlman, anche protagonisti del progetto.

Basato sull’omonima e pluripremiata serie tv digitale dei due creatori, Flatbush Misdemeanors vede questi ultimi nelle vesti di due ragazzi che lottano per ottenere maggiori consensi nel loro nuovo ambiente in un quartiere, Flatbush, di Brooklyn. I due amici di lunga data cercano di uscire dalla propria testa per connettersi con gli altri. Insieme a loro, nel cast compare Kristin Dodson, che ricopre un ruolo centrale nella storia.

Hassan Johnson interpreterà Drew, un uomo audace e diretto, estremamente protettivo nei confronti dei suoi cari. Le sue richieste però non vengono viste di buon occhio dai due protagonisti perché in contrasto con i mezzi di sussistenza di Kevin e Dan.

Showtime e Avalon stanno producendo la comedy Flatbush Misdemeanors. Perlman e Iso sono invece i produttori esecutivi della serie tv, mentre lo showrunner è Nastaran Dibai (Dear White People). Infine il regista del pilot è Justin Tipping (Twenties), che lavora al progetto con Richard Allen-Turner di Avalon, Jon Thoday, David Martin e Chloe Pisello.

