FBI: International, la serie tv spin-off di FBI ordinata da CBS

La serie tv FBI, creata da Dick Wolf, anche produttore esecutivo del progetto, avrà il suo primo spin-off, intitolato FBI: International e targato CBS, come l’originale. Ricordiamo che Dick Wolf ha collaborato spesso con CBS in passato: le serie tv Law & Order e Chicago hanno avuto un grande successo di pubblico, così come i loro vari spin-off.

Il successo dell’ultima stagione andata in onda di FBI, la quale ha registrato una media di 11 milioni di telespettatori, ha fatto sì che ViacomCBS si aprisse a un mercato internazionale con diritti di distribuzione all’estero. Prodotta da Wolf Entertainment e Universal TV, FBI: International sarà il primo spin-off della serie e rappresenterà un crossover tra FBI e la più recente FBI: Most Wanted.

Stando a quanto riportato da Variety, il capo della CBS Entertainment, Kelly Kahl, ha detto:

“‘FBI: International‘ è un dramma intrigante e diverso, che integra perfettamente la trama di ‘FBI‘ e ‘FBI: Most Wanted‘, creando una invidiabile triplice minaccia per la prossima stagione, perfettamente adattata alla nostra linea di rete”.

FBI: International si concentrerà sugli agenti d’élite della divisione internazionale dell’FBI. Questi ultimi viaggeranno per il mondo, proteggendo i cittadini americani ogni volta e ovunque abbiano bisogno di assistenza.

Dick Wolf ha espresso apertamente il suo apprezzamento per la CBS, sostenendo che la rete è un grande partner creativo ed è in grado di comprendere il valore del crescente marchio di FBI. Quest’ultimo sarà anche il produttore esecutivo di FBI: International, insieme allo showrunner Derek Haas (Chicago Fire). Ricordiamo che FBI ed FBI: Most Wanted sono state rinnovate rispettivamente per la quarta e la terza stagione da CBS.

Potrebbe interessare: