Il cantautore Alan Menken, che ha scritto la musica per il primo e il secondo film, ha confermato che James Marsden e Idina Menzel torneranno a interpretare Come d’Incanto 2, il cui film originale, uscito al cinema nel 2007, vedeva protagonisti Amy Adams nei panni di Giselle e Patrick Dempsey in quelli di Robert. Giselle è una giovane donna, la quale – direttamente dal libro della principessa Disney – cade in un pozzo magico e atterra nell’odierna New York City, dove le fiabe sono tutt’altro che reali.

Come d’Incanto è stato un successo a botteghino: ha incassato oltre 340 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto molte recensioni positive. I rumors su un possibile sequel sono iniziati nel 2010, ma solo di recente c’è stata la conferma del progetto a causa di alcuni cambiamenti legati ai registi e alle bozze della sceneggiatura.

A dirigere Come d’Incanto 2 sarà Adam Shankman, che nel 2016 ha sostituito Anne Fletcher. La conferma ufficiale è arrivata durante il Disney Investor Day dello scorso anno, nel quale è stato annunciato che il titolo ufficiale del sequel è Disenchanted, Amy Adams tornerà a vestire i panni di Giselle e il film uscirà in esclusiva Disney +.

Ora però è stato rivelato che in Come d’Incanto 2 si assisterà anche al ritorno di James Marsden e Idina Menzel, rispettivamente nei ruoli del principe Edward e di Nancy, la ex fidanzata di Robert, personaggio interpretato da Patrick Dempsey.

Ecco le parole di Alan Menken nel corso di un’intervista con JLGB Virtual:

Il sequel è davvero un buon lavoro. Si sta girando. Ci sono Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e Jimmy Marsden nel film.

Ricordiamo che anche Patrick Dempsey aveva già confermato il suo ritorno nel sequel.

